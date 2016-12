Borsa Usa, indici in calo in secondo giorno shutdown

NEW YORK, 2 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in calo nel secondo giorno di parziale 'shutdown' a Washington, la chiusura delle amministrazioni federali a seguito del mancato accordo sul bilancio.

Gli investitori si chiedono quanto tempo sarà necessario per trovare un compromesso politico e tornare alla normalità, mentre dal parlamento Usa non arrivano segnali incoraggianti in questa direzione.