Wall Street - Stocks to watch del 2 ottobre

2 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo indicando un'apertura negativa per la borsa Usa sulle crescenti preoccupazioni per la mancanza di una soluzione negoziale sulla questione del bilancio federale e sul tetto del debito che sta bloccando da due giorni la piena attività del governo americano.

Ieri, nel primo giorno dello 'shutdown', la borsa Usa ha chiuso in positivo sulle speranze che il parziale congelamento delle attività delle agenzia governative sia di breve durata ma oggi i timori sembrano prevalere appesantendo il sentiment del mercato.

In attesa di novità sul fronte politico, le attenzioni si concentreranno oggi sull'importante dato macro relativo all'andamento del mercato del lavoro nel settore privato americano, che sarà diffuso prima dell'apertura della borsa, e spesso anticipatore del dato sull'occupazione del lavoratori non agricoli in agenda venerdì.

Le previsioni per il dato di Adp sono di una crescita di 180.000 unità in settembre da +176.000 in agosto.

E' scarno invece l'elenco delle società che annunceranno i risultati: nell'S&P 500 l'unica in agenda è Monsanto.

Attorno alle 13,20 il futures sullo S&P 500 perde lo 0,62%, il derivato sul Nasdaq lo 0,52%, quello sul Dow Jones lo 0,66%.

I prezzi dei Treasuries sono in lieve rialzo appena sotto i massimi di seduta con il rendimento del benchmark decennale intorno al 2,635%.