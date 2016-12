Borsa Usa in rialzo, nonostante parziale blocco amministrazione

NEW YORK, 1 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in rialzo, in un mercato che resta cauto, mentre si profila un parziale congelamento dell'attività delle agenzie governative.

Il Congresso non è riuscito a trovare un accordo entro ieri e come risultato fino a un milione di lavoratori sono stati messi in congedo non retribuito.