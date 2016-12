Borsa Usa in ribasso, pesa stallo su trattative budget

NEW YORK, 30 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in ribasso, sullo stallo delle trattative per lo sblocco del budget, mentre si profila un parziale congelamento dell'attività delle agenzie governative.

Se i partiti politici non dovessero trovare un accordo in tempi rapidi, la paralisi potrebbe danneggiare in modo significativo l'economia e la fiducia dei consumatori.

Fra i settori maggiormente danneggiati dall'incertezza politica, energia e finanza.

"Francamente alla fine penso ci sarà un compromesso a Washington. Non penso finirà con un blocco esteso delle attività di governo", dice Stephen Massocca di Wedbush Equity Management LLC da San Francisco. "Tutti irrigidiscono le loro posizioni prima che si arrivi a un compromesso".

Vola Active Network (+26% circa) sulla notizia che l'operatore di private equity Vista Equity Partners ne acquisirà il controllo per 1,05 miliardi di dollari.

Tra gli altri titoli in evidenza, crolla Achillion Pharmaceuticals (-59% circa): la Fda ha bloccato lo sviluppato di un farmaco per la cura dell'epatite C.

In denaro BG Medecine (+12% circa): il servizio sanitario nazionale ha praticamente raddoppiato i rimborsi per il test cardiovascolare BGM Galectin-3.

Attorno alle 18,35 italiane l'indice Dow Jones perde lo 0,78%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,57% e il Nasdaq lo 0,28%.