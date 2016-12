Borsa Usa prosegue in calo, pesa stallo su trattative sblocco budget

NEW YORK, 30 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in ribasso, affossati dallo stallo delle trattative politiche per lo sblocco del budget.

Si profila infatti un parziale congelamento dell'attività delle agenzie governative. Se i partiti politici non dovessero trovare un accordo in tempi rapidi, la paralisi potrebbe danneggiare in modo significativo l'economia e la fiducia dei consumatori.

Fra i settori maggiormente danneggiati dall'incertezza che grava sul fronte politico figurano energia e finanza.

Vola Active Network (+26% circa) sulla notizia che l'operatore di private equity Vista Equity Partners ne acquisirà il controllo per 1,05 miliardi di dollari.

Tra gli altri titoli in evidenza, crolla Achillion Pharmaceuticals (-55% circa): la Fda ha bloccato lo sviluppato di un farmaco per la cura dell'epatite C.

In denaro BG Medecine (+20% circa): il servizio sanitario nazionale ha praticamente raddoppiato i rimborsi per il test cardiovascolare BGM Galectin-3.

Attorno alle 16,50 italiane l'indice Dow Jones perde lo 0,63%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,43% e il Nasdaq lo 0,28%.