Borsa Usa in lieve rialzo tra scambi volatili, cautela su Siria

NEW YORK, 6 settembre (Reuters) - La borsa Usa viaggia poco sopra la parità tra scambi volatili, sulla scia di dati sul mercato del lavoro più deboli delle attese e del dibattito tra i più importanti paesi del mondo - riuniti in occasione del vertice G20 - sulla possibilità di un'azione militare contro la Siria.

La borsa ha aperto in territorio positivo, ha virato in rosso per poi riprendersi nuovamente e avviarsi a chiudere la settimana con il segno più.

Gli investitori continuano a valutare la possibilità di un attacco contro la Siria. Putin oggi ha chiarito che la Russia non vuole essere coinvolta in una guerra, sottolineando che Mosca manterrà il sostegno già in atto nei confronti di Damasco in caso di intervento militare estero.