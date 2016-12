Borsa Usa verso terzo giorno in territorio positivo dopo dati macro

NEW YORK, 5 settembre (Reuters) - I titoli della borsa americana sono in territorio positivo, sulla buona strada per il terzo giorno di guadagni dopo una serie di dati macroeconomici che lasciano intravedere un miglioramento dell'economia.

I guadagni tuttavia restano limitati con molti investitori diffidenti alla vigilia del dato sul mercato del lavoro di domani e con l'incertezza che tuttora aleggia su un eventuale attacco militare in Siria.

"I titoli sono poco mossi e non ci sarà certezza per chi compra e chi vende fino a quando le cose non saranno un po' più chiare", ha spiegato Todd Schoenberger, managing partner di LandColt Capital a New York.

Il dato Adp ha evidenziato che gli occupati del settore privato Usa sono aumentati di 176.000 unità ad agosto, quasi centrando le attese per un incremento di 180.000 mentre le richieste dei sussidi di disoccupazione settimanali sono scese più del previsto a 323.000.

La lettura dell'Institute for Supply Management sul settore dei servizi poi ha mostrato un aumento maggiore del previsto ad agosto, mentre gli ordini dell'industria sono scesi meno delle attese.

Gli investitori sono timorosi anche per via delle tensioni geopolitiche dopo che la Commissione Affari esteri del Senato Usa ha appoggiato una risoluzione per autorizzare attacchi militari in Siria.

Attorno alle 18 il Dow Jones guadagna lo 0,12%, l'S&P 500 lo 0.22% e il Nasdaq lo 0,31%.