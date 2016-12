Borsa Usa in rialzo, bene i tecnologici ma resta cautela su Siria

NEW YORK, 4 settembre (Reuters) - Borsa in rialzo negli Stati Uniti, nella prima parte della seduta, con il buon rialzo dei tecnologici sul Nasdaq, anche se gli investitori evitano un eccessivo ottimismo, in attesa di capire se e quando scatterà l'attacco militare contro il regime siriano.

La situazione resta in sospeso fino al voto del Congresso Usa che deve autorizzare l'intervento, anche se il segretario di Stato John Kerry ha sottolineato che una risoluzione favorevole del parlamento non autorizzerebbe comunque alcun attacco di terra in Siria. Affermazioni che lasciano intuire come ogni eventuale azione sarà di portata limitata.