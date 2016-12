Borsa Usa in rialzo, rallenta passo su prospettiva intervento in Siria

NEW YORK, 3 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in moderato rialzo, ma rallentano il passo rispetto alle prime due ore circa di contrattazioni sulle prese di posizione da parte di esponenti politici favorevoli a un intervento militare in Siria.

John Boehner, speaker repubblicano della Camera Usa, ha detto che appoggerà il presidente Barack Obama nell'azione e ha invitato i colleghi al Congresso a fare lo stesso.

Nancy Pelosi, leader dei democratici alla Camera, ha anticipato che il Congresso voterà a favore di una risoluzione che autorizzi l'utilizzo della forza in Siria.

L'azionario di New York, comunque, continua a beneficiare dell'attività di M&A. L'acquisizione della divisione cellulari di Nokia (+30% circa) da parte di Microsoft (-6% circa) ha messo in ulteriore fermento i settori delle tlc e tecnologico. Alcatel Lucent, per esempio, balza del 10% circa.

Ieri, Verizon Communications (-2,5% circa) ha ufficializzato l'acquisizione della quota di Vodafone in Verizon Wireless, operazione da 130 miliardi di dollari.

Tra gli altri titoli in evidenza, Cytokinetics crolla (-24% circa) dopo aver annunciato che un farmaco sperimentale per la cura delle disfunzioni cardiache, sviluppato con Amgen (+1,5% circa), non ha ottenuto il risultato di migliorare la carenza di fiato in uno studio clinico.

Risultati deludenti anche per un farmaco sperimentale per la cura del cancro al fegato sviluppato da Arqule (-8% circa).