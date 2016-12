Borsa Usa, indici in rialzo su rinvio potenziale azione in Siria

NEW YORK, 3 settembre (Reuters) - Indici ben comprati a Wall Street nella prima ora e mezza di scambi dopo che il presidente Usa Barack Obama ha deciso di chiedere al Congresso l'autorizzazione per un'azione militare in Siria, di fatto ritardando di diversi giorni qualsiasi potenziale attacco.

Il denaro sul mercato è generalizzato, con oltre il 70% delle azioni del New York Stock Exchange e del Nasdaq in rialzo. La pressione in acquisto è tuttavia limitata sul Dow Jones dal ribasso di Verizon e Microsoft, protagoniste di deal multimiliardari. Il colosso fondato da Bill Gates, in particolare, cede circa il 6% dopo aver annunciato l'acquisto del business dei cellulari di Nokia per 5,44 miliardi di euro. Fra i titoli in evidenza, l'emittente CBS festeggia con un balzo del 5% circa l'accordo con Time Warner Cable per mettere fine ad un mese di interruzione del segnale a New York, Los Angeles e Dallas.