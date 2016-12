Wall Street - Stocks to watch del 30 agosto

30 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in modesto rialzo, mentre si riducono le probabilità di un attacco in Siria, in una giornata ricca di dati macro Usa.

La Gran Bretagna non parteciperà a un'eventuale azione in Siria dopo una clamorosa sconfitta parlamentare di una mozione del governo, ma il segretario alla Difesa Usa, Chuck Hagel, ha detto che gli Stati Uniti continueranno a cercare di formare una coalizione internazionale per agire in Siria.