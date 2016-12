Borsa Usa in rialzo grazie a indicatori economia, corre Verizon

NEW YORK, 29 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in rialzo, sostenuti da indicatori solidi sull'andamento dell'economia e da una possibile grande operazione nel settore delle tlc.

Verizon al galoppo (+3,5%) dopo che Vodafone (+8%) ha confermato di essere in trattative per vendere al partner il 45% di Verizon Wireless.

Tra gli altri titoli in evidenza, US Airways (+4% circa) beneficia dell'apertura di un tavolo negoziale con il dipartimento di Giustizia Usa per ottenere il via libera alla fusione con American Airlines.