Borsa Usa positiva nonostante Fed, aiutano dati macro

NEW YORK, 22 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street muovono al rialzo, con il Dow positivo per la prima volta in sette sedute, sui dati macro forti che compensano l'incertezza legata alla riduzione delle misure di stimolo all'economia della Federal Reserve.

"Molti trader pensavano che qualunque affermazione della Fed che non fosse 'premeremo sull'acceleratore' sarebbe stata ribassista. Ma non penso che questo sia giusto", dice Rex Macey, di Wilmington Trust ad Atlanta, in Georgia. "Abbiamo un'economia che migliora, come evidenziato dai dati".