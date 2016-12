Wall Street - Stocks to watch del 22 agosto

NEW YORK, 22 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, dopo la pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che hanno lasciato invariate le attese degli analisti sul piano di stimolo dell'economia.

In calo i prezzi dei Treasuries, con il benchmark decennale che perde 6/32 con un rendimento del 2,916%.

I titoli in evidenza oggi:

* Onyx Pharmaceuticals Inc ha dato ai gruppi interessati a lanciare un'offerta, inclusa Amgen, accesso ai dati sulla sperimentazione del suo nuovo farmaco anticancro, rimuovendo uno degli ostacoli principali per un eventuale accordo per l'acquisizione della società.