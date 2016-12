Borsa Usa poco mossa dopo indice fiducia consumatori, bene Jds

NEW YORK, 16 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono attorno alla parità, con gli investitori che tornano cautamente a sostenere l'azionario dopo la flessione, la più ampia in una giornata da quasi due mesi, del giorno di Ferragosto.

D'altro canto, la stagnazione dei consumi preoccupa e getta un'ombra, in particolare, sulle società maggiormente esposte al ciclo.

La catena di negozi d'abbigliamento di alta gamma Nordstrom , per esempio, ha lanciato un warning su ricavi e profitti di quest'anno, e il titolo cede oltre tre punti percentuali.

Green Mountain Coffee Roasters sale del 3% circa dopo che il Nasdaq ha annunciato che dal prossimo 22 agosto entrerà a far parte dell'indice Nasdaq 100 al posto di Life Technologies (invariata).

Tra gli altri titoli in evidenza, al galoppo Pandora Media (+6% circa) grazie a un report molto positivo di Goldman Sachs.

Bene Jds Uniphase (+3% circa) sulla notizia del pricing di titoli convertibili per 575 milioni di dollari.

Cade Prosensa Holding (-10% circa): GlaxoSmithKline ha annunciato risultati deludenti di un test clinico di un farmaco sperimentale, sviluppato con Prosensa, per la cura della distrofia di Duchenne. Per converso, corre Sarepta Therapeutics (+7% circa), che sta sviluppando un farmaco per la cura dello stesso tipo di distrofia.