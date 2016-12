Wall Street - Stocks to watch del 16 agosto

16 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

E' probabile, peraltro, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la pubblicazione dell'indice Reuters/Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori di agosto, stimato in rialzo a 85,5.

L'agenda macroeconomica prevede anche le aperture di nuovi cantieri di luglio, che dovrebbero salire a 900.000, i permessi di costruire sempre del mese scorso, stimati in aumento a 945.000, il dato sulla produttività del secondo trimestre, visto in rialzo dello 0,6%, e il costo unitario del lavoro sempre del periodo aprile-giugno, che dovrebbe essere salito dell'1,2%.

Gli indicatori, in particolare quello sulla fiducia, saranno soppesati con attenzione per calibrare le attese sulle mosse della Federal Reserve in materia di misure di stimolo del'economia.