Borsa Usa poco mossa, giù titoli costruzioni e largo consumo

NEW YORK, 13 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono poco mossi, con i titoli dei costruttori e delle società di prodotti di largo consumo che mostrano le maggiori perdite in una seduta dai volumi modesti.

In calo anche i titoli delle compagnie aeree dopo che il dipartimento della Giustizia ha presentato un esposto per bloccare la fusione tra US Airways e la controllante di American Airlines, AMR Corp. US Airways cede l'8,2%, Delta Airlines perde il 9,4% e United Continental il 7,3%.