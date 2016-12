Borsa Usa, indici piatti dopo dati macro contrastanti

NEW YORK, 13 agosto (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso con gli investitori che vanno a caccia di titoli a buon mercato dopo il recente periodo di debolezza ma i guadagni sono frenati da alcuni dati macro non incoraggianti.

In particolare i prezzi export e import sono risultati leggermente sotto il consensus, mentre le vendite al dettaglio, senza auto, benzina e materiali per costruzioni, sono cresciute al tasso più alto in sette mesi.