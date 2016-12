Borsa Usa in calo per terzo giorno di fila su timori Fed

NEW YORK, 7 agosto (Reuters) - La borsa Usa cede terreno per il terzo giorno consecutivo, penalizzata dai crescenti timori sulla longevità della politica di stimolo della Federal Reserve, a cui si accredita il merito di aver alimentato i guadagni di quest'anno del mercato.

Nelle sedute che hanno preceduto i recenti commenti di funzionari della Fed l'azionario si era mosso senza direzione precisa con scambi sottili, con gli indici principali che galleggiavano vicino ai massimi storici e pochi chiari catalizzatori in grado di guidare la borsa decisamente al rialzo. Oggi l'S&P ha poi rotto al ribasso i 1.693,95 punti, media mobile a 14 giorni che rappresentava un livello di supporto.

"Siamo ancora appena pochi punti sotto il massimo storico, quindi non sorprende vedere prese di profitto", commenta Randy Frederick, managing director di Charles Schwab a Austin, Texas. "A questi livelli c'è molto spazio per una discesa prima di avere motivi per preoccuparsi".