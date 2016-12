Borsa Usa in lieve calo dopo record, Facebook e Apple sostengono Nasdaq

NEW YORK, 5 agosto (Reuters) - Dopo i recenti massimi, l'azionario Usa è in lieve calo sulla scia della debolezza dei titoli dell'energia e di quelli legati alle materie prime, solo parzialmente controbilanciata dalla forza di alcuni tecnologici.

"Dopo l'ultima settimana piena di eventi 'market-moving', questa sarà probabilmente caratterizzata da trading laterale. Il mercato, tuttavia, sembra avere un temperamento 'bullish' e in assenza di cattive notizie terrà questi livelli e si muoverà leggermente al rialzo", spiega Randy Frederick, direttore generale per il trading attivo e i derivati di Schwab Center for Financial Research.