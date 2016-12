Wall Street - Stocks to watch del 31 luglio

L'agenda macroeconomica prevede l'indagine Adp sulla creazione di posti di lavoro nel mese di luglio, che dovrebbe evidenziare un incremento di 180.000 buste paga, in calo rispetto alle 188.000 di giugno. Attesa anche la prima stima sul Pil del secondo trimestre: le previsioni parlano di una crescita dell'1%, con una frenata rispetto al +1,8% precedente. Il dato sul Pil sarà l'occasione anche per comunicare le vendite finali (stima +0,8%), il deflatore implicito (+1,1%) e l'indice dei prezzi Pce core (+1,1%). Completa l'agenda l'indice Pmi Chicago di luglio, che dovrebbe salire a 54.

I titoli in evidenza oggi:

* Secondo quanto si legge sul Wall Street Journal, ACCENTURE è in trattative per acquisire la concorrente Booz & Co. Continua...