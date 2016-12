Borsa Usa in lieve rialzo, bene Pfizer, crolla settore potassio

NEW YORK, 30 luglio (Reuters) - Borsa Usa in moderato rialzo dopo il ribasso di ieri, sostenuta dai risultati societari di Pfizer e di altre aziende, benchè il quadro delle trimestrali non sia di sole luci.

Perde più del 20%, invece, Mosaic dopo che la società russa Uralkali ha smantellato una delle partnership del potassio più grandi al mondo uscendo dall'alleanza con il suo partner in Bielorussia, mossa che dovrebbe far crollare i prezzi globali del 25%. Il settore è tutto sotto pressione, con cali a due cifre anche per Intrepid Potash e per le quotazioni Usa di Potash Corp. L'indice S&P sulle materie prime cede lo 0,6%.