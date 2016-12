Borsa Usa, indici in calo, settimana calda per Fed, dati macro

NEW YORK, 29 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in calo nella prima seduta di una settimana ricca di dati macro e di appuntamenti delle banche centrali, con l'indice S&P che ritraccia dai livelli record toccati nelle scorse sedute.

"L'attenzione adesso è per la riunione della Fed e poi per i numeri dell'occupazione" in agenda venerdì , ha detto Peter Jankovskis, co-responsabile degli investimenti a OakBrook Investments a Lisle, Illinois.

Tra i singoli titoli Saks guadagna oltre il 3,5% a 15,86 dollari dopo che Hudson's Bay, società a cui fanno capo le catene di grandi magazzini Lord & Taylor in Usa e The Bay in Canada, ha annunciato che acquisterà il retailer di lusso per 16 dollari per azione.