Wall Street - Stocks to watch del 22 luglio

22 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in terreno positivo indicando un avvio in leggero rialzo nelle prima seduta di una settimana tra le più intense della stagione sul fronte dei risultati trimestrali.

Il mercato mette al momento da parte il tema Fed, principale driver per diverso tempo, e si focalizza sulle trimestrali. In questa settimana sono attesi risultati di circa un terzo delle società dell'S&P 500.

La scorsa settimana le trimestrali migliori delle previsioni hanno favorito i guadagni di società come IBM e General Electric ed altri. Anche i bancari come Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno riportato forti guadagni. All'opposto giganti come Microsoft e Google hanno deluso le attese e i titoli ne hanno risentito in borsa.