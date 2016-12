Borsa Usa in calo, pesano trimestrali deludenti Microsoft, Google

NEW YORK, 19 luglio (Reuters) - I risultati deludenti di Microsoft e Google spingono gli investitori a prendere beneficio su Wall Street dopo i nuovi massimi segnati ieri.

Microsoft cede l'8,89%, mentre Google scivola del 3,05%. Tutto il settore tecnologico è in calo dell'1,76%.

"E' la prima volta in questa fase che abbiamo avuto qualche nome importante che ha mancato le attese e questo è rilevante. Soprattutto in un giorno in cui stiamo spostando tutta l'attenzione sui risultati", spiega Art Hogan, direttore generale di Lazard Capital Markets.