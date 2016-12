Wall Street - Stocks to watch del 19 luglio

19 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti, facendo presagire un avvio debole per i mercati Usa.

Anche oggi molto fitto il calendario delle trimestrali, che contempla, tra gli altri, Honeywell, State Street Corp e Baker Hughes. Non sono invece previsti dati sul fronte macro economico.

I titoli in evidenza oggi:

* Whirlpool ha chiuso il secondo trimestre con una crescita del 75% dell'utile grazie alla forte domanda a 198 milioni di dollari, o 2,44 dollari per azione, da 113 milioni o 1,43 dollari per azione nello stesso periodo 2012. La società ha aumentato le stime per l'anno.