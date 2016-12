Borsa Usa poco mossa dopo trimestrale Citi, dati macro

NEW YORK, 15 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street muovono intorno alla parità dopo i massimi toccati venerdì scorso, aiutati dai risultati migliori delle attese di Citigroup che controbilanciano una serie di dati macroeconomici non brillanti.

A livello macro i dati della giornata hanno mostrato segnali contrastanti con, da un lato, l'accelerazione della crescita del settore manifatturiero mostrata dall'indice Empire State della Fed di New York, e, dall'altro, il deludente dato sulle vendite retail.

Tra gli altri titoli, Leap Wireless International Inc segna un rialzo del 110% dopo che AT&T Inc ha annunciato che comprerà la società per 1,19 miliardi di dollari.