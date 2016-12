Borsa Usa, indici poco variati, Ups compensa buona performance banche

NEW YORK, 12 luglio (Reuters) - Procedono poco variati in tarda mattinata gli indici azionari Usa, reduci dalla nuova chiusura record di ieri, appesantiti dal 'profit warning' di Ups che fa da contraltare ai brillanti trimestri Jp Morgan e Wells Fargo.

Lo Standard & Poor's 500 e il Dow degli industriali hanno archiviato la sessione di giovedì sui nuovi massimi dopo i nuovi commenti del presidente Fed Ben Bernanke, secondo cui la politica monetaria Usa resterà ancora per qualche tempo accomodante in modo da favorire la discesa del tasso di disoccupazione.

Poco dopo le 17,40 italiane il titolo Jp Morgan guadagna 0,4% a 55,34 dollari, dopo che la prima banca Usa per asset gestiti ha comunicato un balzo di 31% negli utili trimestrali. In rialzo di 2% a 42,74 dollari Wells Fargo , numero uno nei mutui, dopo la diffusione di risultati migliori delle attese. Avanza di 0,3% il paniere dei finanziari .

Affonda invece di 5,2% a 86,22 dollari United Parcel Service , tra le peggiori dell'S&P 500, dopo la revisione al ribasso delle stime per il secondo trimestre, portate a un livello inferiore alle stime degli analisti a causa di un eccesso di offerta nel settore delle spedizioni.

"Wells Fargo e Jp Morgan hanno diffuso numeri migliori del previsto, Ups non è una totale sorpresa" commenta Fred Dickson, strategist per D.A. Davidson & Co. Lake Oswego.