Wall Street - Stocks to watch del 9 luglio

NEW YORK, 9 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, suggerendo che l'S&P potrebbe mettere a segno il quarto rialzo consecutivo, dopo che i risultati di Alcoa hanno reso gli investitori più ottimisti sulla stagione delle trimestrali.

* Kroger ha annunciato che acquisirà Harris Teeter Supermarkets per 2,5 miliardi di dollari, incluso il debito, per espandersi in nuove zone gerografiche. Kroger offrirà 49,38 dollari per azione, pari a un premio del 2% sulla chiusura di ieri.