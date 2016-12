Borsa Usa, nuovo rialzo dopo solidi dati occupazione

NEW YORK, 8 luglio (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo, dopo i solidi dati sull'occupazione Usa diffusi venerdì e in attesa dell'apertura della stagione delle trimestrali, oggi a mercato chiuso.

Gli indici sono positivi dopo i dati di giugno, che hanno evidenziato una creazione di posti di lavoro superiore alle attese: 195.000 nuovi occupati non agricoli, da previsioni a 165.000, mentre il tasso di disoccupazione è fermo al 7,6%.

Alcoa Inc, principale produttore Usa del settore alluminio, si muove in linea con l'indice in attesa dei dati. Sarà la prima società a pubblicare i dati. Si prevede utile a 6 cents per azione su un fatturato di 5,83 miliardi.

"In questa tornata, la domanda principale sarà il fatturato e la sua crescita. Non le ingegnerie finanziarie, non i risparmi o i tagli dei costi. Dove è la crescita organica che dimostra l'esistenza di una domanda?", dice Peter Kenny di Knight Capital, da Jersey City, New Jersey.

Più avanti nella settimana si attendono i numeri di JPMorgan Chase & Co e Wells Fargo & Co.

Dell sale di oltre il 2%, dopo che l'adviser ISS ha raccomandato agli azionisti di votare a favore dell'offerta da 24,4 miliardi di dollari, dell'AD Michael Dell.

Intorno alle 17,15 italiane, il Dow Jones guadagna lo 0,61%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,57% e il Nasdaq lo 0,13%.

(tradotto da Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com,+39 02 66129431, Reuters messaging: stefano.rebaudo.reuters.com@reuters.net)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano