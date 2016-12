Borsa Usa recupera grazie a HP e Boeing, volano Lps e Highway

Tra gli altri titoli in evidenza, General Electric (-1% circa) non beneficia dell'annuncio, fatto dall'AD Jeffrey Immelt, che la conglomerata industriale sta valutando lo scorporo e la quotazione del braccio finanziario, GE Capital.

Corre Lender Processing Services (+12%): secondo una fonte vicina alla materia, Fidelity National Financial (+8% circa) e l'operatore di private equity Thomas H. Lee Partners sono in trattative per acquisire il fornitore di servizi legati ai mutui per circa 2,9 miliardi di dollari.