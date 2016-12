RPT-Borsa Usa in calo su timori stimolo Fed, dati cinesi

NEW YORK, 23 maggio (Reuters) - Azionario Usa in calo oggi tra i timori degli investitori che lo stimolo della Federal Reserve possa ridursi prima del previsto e dopo i dati deboli provenienti dalla Cina.

Altre pressioni giungono dalla Cina dove l'indice Pmi flash, a cura di Hsbc, è sceso a maggio a 49,6, portandosi per la prima volta da ottobre sotto la soglia dei 50 punti, che divide l'espansione dalla contrazione, sollevando dubbi sullo spessore della ripresa nella seconda economia mondiale.

In Europa, la contrazione dell'attività ha rallentato il suo ritmo nella zona euro nel mese di maggio, anche se la scarsità dei nuovi ordini potrebbe indicare che l'economia dell'area rischia di contrarsi nuovamente nel secondo trimestre.

In compenso negli Usa, il numero degli americani che ha presentato nuove richieste per accedere ai sussidi di disoccupazione è sceso di 23.000 unità a 340.000, leggermente meglio delle attese per 345.000.