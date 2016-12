Wall Street - Stocks to watch del 22 maggio

NEW YORK, 22 maggio (Reuters) - L'attesa di Wall Street è tutta per l'audizione del governatore della Fed Ben Bernanke al Congresso. Si tratta della prima audizione da febbraio dalla quale sono attese indicazioni circa le intenzioni della banca centrale sul programma di riacquisto dei bond, dopo che nell'ultima settimana diversi funzionari hanno adombrato la possibilità che possa partire gradualmente un piano di allentamento.

Tuttavia i recenti commenti del presidente della Fed di New York William Dudley e di quello di Saint Louis James Bullard raffreddano i timori di un allentamento del quantitative easing.

I futures sull'azionario Usa preannunciano dunque un avvio in lieve rialzo in attesa delle 16, ora in cui Bernanke terrà il suo discorso.