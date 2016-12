Borsa Usa poco mossa, Dow sostenuto da Home Depot ai massimi record

NEW YORK, 21 maggio (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso negli scambi della mattinata con le blue chip che trovano qualche sostegno dagli acquisti su Home Depot, ai massimi record, mentre il mercato resta in attesa dell'audizione del presidente della Fed, Ben Bernake, domani.

La ripresa del mercato mercato immobiliare ha contribuito ai miglioramenti del fatturato e dell'utile riportato da Home Depot nel trimestre spingendo il più grande distributore al mondo di prodotti della casa a rivedere al rialzo l'outlook sulle vendite per l'anno.

Il titolo guadagna il 2,13% a 78,40 dollari dopo avere toccato il massimo storico di 79,40 dollari.

Il mercato immobiliare continuerà ad essere un elemento determinante per l'andamento del mercato azionario e un motore per la crescita economica nel prossimo futuro, secondo Jack De Gan, chief investment officer presso Harbor Advisory a Portsmouth, New Hampshire.

Le aspettative di una continua politica monetaria accomodante da parte della Federal Reserve dovrebbe inoltre dare ancora sostegno alle borse.

"Non c'è un'evidenza abbastanza forte in un modo o in un altro che la politica monetaria possa cambiare", dice De Gan secondo cui il mercato è sostenuto anche da motivazioni basate sui fondamentali.

Intorno alle 17,30 italiane Dow Jones è in rialzo dello 0,1% a 15.350 punti, l'S&P 500 cede un frazionale 0,05% a 1.665 punti mentre il Nasdaq perde lo 0,03% a 3.495 punti.

In una nota per i clienti di ieri, Goldman Sachs indica per l'S&P 500 un livello di 1.750 punti entro fine anno, mentre si attende un rally su un arco temporale di 12 mesi fino a 1.825 punti.