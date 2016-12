Wall Street - Stocks to watch del 21 maggio

NEW YORK, 21 maggio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono pressocché invariati, facendo presagire un avvio poco mosso per le borse Usa.

Sul mercato obbligazionario il decennale sale di 1/32 per un rendimento dell'1,96%, il trentennale cresce di 6/32, rendimento 3,16%.

I titoli in evidenza:

* Le azioni Home Depot Inc salgono del 4,2% nel pre borsa dopo i risultati del primo trimestre in crescita e l'aumento delle stime per l'anno.