Borsa Usa incerta, prese beneficio, corre Netflix

NEW YORK, 13 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono incerti, con gli investitori che si prendono una pausa per tirare il fiato.

Tra gli altri titoli in evidenza, Elan cede oltre due punti percentuali dopo aver annunciato l'acquisizione per 1 miliardo di dollari del 21% delle royalties che Theravance (+15% circa) riceve da GlaxoSmithKline sulla vendita di farmaci per la cura dei problemi respiratori.