Wall Street - Stocks to watch del 13 maggio

NEW YORK, 13 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

L'agenda macroeconomica prevede le vendite al dettaglio di aprile, attese in calo dello 0,3% (-0,1% al netto del settore automobilistico), e le scorte alle imprese di marzo, stimate in rialzo dello 0,3%.

* Elan ha raggiunto un accordo per acquisire per 1 miliardo di dollari il 21% delle royalties Usa che THERAVANCE riceve da GlaxoSmithKline sulle vendite di farmaci per la cura dei problemi respiratori.

* Il raider finanziario Carl Icahn e Southeastern Asset Management hanno messo sul piatto 21 miliardi di dollari in contanti per acquisire DELL, sfidando l'offerta di Michael Dell, che ammonta a 24,4 miliardi di dollari ma non è interamente in contanti. Continua...