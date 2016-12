Borsa Usa, indici poco mossi, Nasdaq positivo

NEW YORK, 10 maggio (Reuters) - La borsa Usa è poco mossa, con il netto calo delle materie prime che ha messo sotto pressione i prezzi dei titoli dell'energia e dei materiali e l'indice S&P 500 sostenuto dal rialzo di Priceline dopo i risultati.

Nonostante le vendite di oggi, la scivolata del greggio potrebbe essere un catalizzatore positivo per l'azionario, secondo Terry Morris, di National Penn Investors Trust Company di Reading, in Pennsilvania. "A parità di condizioni un calo dei prezzi dell'energia è benefico per i consumatori", dice.