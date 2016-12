Borsa Usa poco mossa dopo recente rally, vola Barnes & Noble

NEW YORK, 9 maggio (Reuters) - La borsa Usa è incerta nei primi scambi nonostante i dati più forti delle attese sul mercato del lavoro, con gli indici che si prendono una pausa dopo il rally che ha portato l'S&P 500 a mettere a segno massimi record di chiusura per cinque sedute consecutive.

Le richieste di sussidi di disoccupazione nell'ultima settimana sono scese a 323.000, il livello più basso in oltre cinque anni, a fronte di attese degli analisti per una lettura di 335.000.

I dati sui sussidi "sono nuovo carburante per la salita della borsa", commenta Todd Schoenberger, managing partner di LandColt Capital a New York. "Anche se a questi livelli potremmo avere un ritracciamento, questo potrebbe essere un ottimo punto di entrata per gli investitori. Al momento non ci sono venti contrari e l'azionario dovrebbe continuare il movimento rialzista".