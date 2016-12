Wall Street - Stocks to watch del 7 maggio

NEW YORK, 7 maggio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio in rialzo dopo che a Tokyo l'indice principale è terminato sui massimi da giugno 2008 e la banca centrale australiana ha tagliato a sorpresa i tassi di un quarto di punto.

* Il procuratore generale Eric Schneiderman ha dichiarato nella serata di ieri che intende fare causa a BANK OF AMERICA e WELLS FARGO per aver violato i termini di un accordo siglato per mettere fine ad abusi nei servizi legati ai mutui. Sempre ieri Bank of America ha annunciato che intende chiedere i danni a MBIA per 1,6 miliardi di dollari, notizia che ha spinto al rialzo entrambi i titoli. Nel pre borsa Bank of America sale dello 0,3%.