Borsa Usa in lieve rialzo, bene Apple e BofA, vola MBIA

NEW YORK, 6 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in moderato rialzo, mantenendosi sui massimi storici.

In evidenza anche Bank of America, che sale del 4% circa, e Humana (+2,7% circa), quest'ultima galvanizzata da un upgrade di JP Morgan.

La compagnia di assicurazioni sui bond MBIA vola (+50% circa) sull'indiscrezione, pubblicata da Dow Jones, del raggiungimento di un accordo con Bank of America per chiudere un contenzioso legale, intesa che prevede per MBIA l'incasso di 1,6 miliardi di dollari in contanti.