Borsa Usa in rialzo su taglio tassi Bce, dati sussidi disoccupazione Usa

NEW YORK, 2 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in rialzo, spinti dai buoni dati sui sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e dalla decisione della Banca centrale europea di tagliare i tassi, mossa che potrebbe aiutare la ripresa dell'economia in Europa.

La scorsa settimana il numero di americani che ha presentato nuove richieste per i sussidi di disoccupazione è infatti diminuito in maniera sensibile. Un dato positivo, che però si scontra con altri numeri meno felici, come quelli che hanno recentemente mostrato il rallentamento della crescita dell'attività industriale negli Stati Uniti e in Cina.