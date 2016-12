Wall Street - Stocks to watch del 30 aprile

NEW YORK, 30 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, con la borsa Usa pronta a prendersi una pausa dopo il recente record che ha portato l'indice S&P 500 a mettere a segno un'altra chiusura record.

Il benchmark ieri ha archiviato la seduta ai massimi storici grazie alla spinta dei titoli orientati alla crescita, come energia e tecnologici, segnando il sesto rialzo delle ultime sette sessioni.

Il calendario macro odierno comprende i dati sul costo del lavoro nel primo trimestre, l'indice S&P/Case Shiller sui prezzi delle case, il Pmi Chicago di aprile e la fiducia dei consumatori, sempre per il mese in corso.

Poco mossi anche i prezzi dei Treasuries, con il benchmark decennale in rialzo di 4/32 e un rendimento dell'1,65%.

I titoli in evidenza oggi:

* PFIZER cede circa il 3% nel preborsa dopo la diffusione di risultati e outlook. Utili trimestrali e vendite sono stati inferiori alle attese - a causa anche di un effetto cambi penalizzante sui ricavi generati all'estero, in particolare in Giappone - e il maggiore gruppo farmaceutico Usa ha anche limato le stime di profitto per l'intero anno. Continua...