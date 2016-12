Borsa Usa in calo su dati Pil sotto attese, Chevron sostiene il Dow

NEW YORK, 26 aprile (Reuters) - L'azionario Usa muove in territorio negativo sugli effetti dell'ultima tornata di dati macro che ha evidenziato, nell'ultimo trimestre, una crescita dell'economia inferiore alle attese.

L'indice del settore immobiliare PHLX avanza dell'1,2%, in corsa per chiudere la sesta seduta consecutiva di rialzi, sostenuto dalle buone performance di D.R. Horton e Weyerhaeuser Co in scia a conti positivi.