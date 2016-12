Borsa Usa, in rialzo con titoli materie prime, telecomunicazioni

NEW YORK, 25 aprile (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo, sostenuto dai dati che evidenziano un calo dei disoccupati Usa nella settimana e dalle società di materie prime, inclusa Cliffs Natural Resources.

Le società di telecomunicazioni seguono Verizon Communications, in rialzo dopo le indiscrezioni sulla nomina degli advisers per un'offerta cash e azioni da 100 miliardi di dollari per acquistare dal partner Vodafone Group il pieno controllo di Verizon Wireless.