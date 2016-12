Wall Street - Stocks to watch del 25 aprile

In Europa l'azionario è contrastato dopo una serie di risultati societari che hanno indebolito la propensione al rischio degli investitori.

I Treasuries sono in lieve calo, in attesa dell'asta dei titoli a 7 anni prevista oggi, con il decennale che cede 2/32 per un rendimento dell'1,708% e il trentennale che scivola di 2/32 e rende il 2,898%.