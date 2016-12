Wall Street - Stocks to watch del 24 aprile

MILANO, 24 aprile (Reuters) - Apertura attesa in rialzo a Wall Street, con i futures sugli indici che muovono al rialzo quando mancano circa due ore all'avvio delle contrattazioni.

In Europa, nel frattempo, l'azionario prosegue il trend positivo degli ultimi giorni in quella che sembra essere finora la migliore seduta da inizio anno. Le attese degli investitori sono tutte per l'arrivo di nuove misure di stimolo dalla Bce.