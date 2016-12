Wall Street - Stocks to watch del 23 aprile

MILANO, 23 aprile (Reuters) - L'azionario Usa dovrebbe aprire in leggero rialzo, se si considera l'andamento positivo dei futures sugli indici.

I dati cinesi deboli, che evidenziano una crescita quasi a zero per l'attività manifatturiera in aprile, fanno crescere i timori dei mercati internazionali sullo stato di salute dell'economia globale.