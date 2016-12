Borsa Usa in calo, ancora vendite su McDonald's e GE

NEW YORK, 22 aprile (Reuters) - La borsa americana è in ribasso in tarda mattinata, ma gli scambi si preannunciano volatili alla luce dei risultati contrastanti annunciati da società come Caterpillar e Halliburton.

General Electric, in calo del 2,1% a 21,29 dollari e McDonald's, che segna un -1,2% a 98,66 dollari, proseguono la discesa di venerdì innescata da utili deludenti. Entrambi i titoli sono in calo per il quarto giorno di fila.

Wall Street ha alle spalle una settimana all'insegna della volatilità, con l'indice Cboe - che oggi segna un +2,5% - balzato del 24%, nel maggior rialzo settimanale di quest'anno.

L'andamento è dovuto soprattutto agli utili deludenti e ai segnali di rallentamento per la crescita cinese.

Caterpillar ha diffuso oggi risultati trimestrali deludenti e tagliato le previsioni di profitto del 2013, ma il titolo limita il calo allo 0,3%.

Halliburton balza del 3,7% dopo che la società ha reso noti i risultati e ha detto di essere in colloqui per trovare un accordo in un processo.

Tra i risultati che dovrebbero essere resi noti oggi si ricordano quelli di Texas Instruments e Netflix a mercati chiusi. Questa settimana sono 168 le società dell'S&P 500 che diffonderanno i risultati.

Intorno alle 17,00 italiane il Dow Jones industrial average perde lo 0,33% a 14.498,85 punti, lo Standard & Poor's 500 Index lo 0,25% a 1.551,35 e il Nasdaq Composite lo 0,11% a 3.202,58.