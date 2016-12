Wall Street - Stocks to watch del 22 aprile

MILANO, 22 aprile (Reuters) - L'azionario Usa dovrebbe aprire in rialzo, se si considera l'andamento positivo dei futures sugli indici.

Sul fronte macro economico, oggi sono attesi l'indice Fed Chicago marzo alle 14,30 e le vendite immobiliari in corso marzo alle 16,00.

Sul fronte obbligazionario il Treasury decennale sale di 3/32 per un rendimento dell'1,72%, lontano dai minimi di quattro mesi pari all'1,67% toccati mercooledì scorso dopo una serie di risultati Usa più deboli delle attese.

I titoli in evidenza:

* Il gruppo Abb sta per rilevare la società che produce energia da fonti rinnovabili Power-One Inc per circa 1 miliardo di dollari.